من غير دايت.. 3 مشروبات طبيعية تخلصك من دهون البطن

كتبت- نرمين ضيف الله:

التخلص من دهون البطن والفخدين لا يتطلب دائمًا رجيمًا قاسيًا أو ساعات طويلة من التمارين.

وبحسب موقع «هيلث لاين»، هناك مشروبات عشبية طبيعية تساعد على حرق الدهون وتحفيز الأيض، خاصة إذا تم تناولها بانتظام وفي الوقت المناسب من اليوم.

وفي السطور التالية، نستعرض 3 مشروبات فعالة قد تكون بداية بسيطة نحو قوام أنحف وصحة أفضل – وكل ذلك من مطبخك.

الزنجبيل

الزنجبيل غني بمركبات مثل الجنجرول التي تعمل على زيادة حرارة الجسم (thermogenesis)، ما يعزز سرعة الأيض واستهلاك السعرات.

أيضًا يحسن الهضم ويقلل الانتفاخات، ما يجعل تأثيره ملحوظًا عند تناوله قبل الوجبات.

شاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بوجود مركبات الكاتيشين والكافيين التي تدعم رفع معدل الأيض وحرق الدهون، وخاصة بمنطقة البطن.

ماء الكمون

يُعتبر ماء الكمون من مشروبات الصباح الفعالة، حيث يُنقع الكمون طوال الليل ويُشرب صباحًا على معدة فارغة.

ويخفف الانتفاخ، يعزز الأيض، ويدعم فقدان الدهون، خصوصًا في منطقة البطن.

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