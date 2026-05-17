قال الإعلامي عمرو أديب، إن أزمة الكلاب الضالة في الشوارع المصرية باتت مقلقة، مشيرًا إلى ظهور تجمعات كبيرة تتحرك بشكل جماعي.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذه الظاهرة تشمل إناث الكلاب وصغارها، وتنتشر في الطرقات العامة بصورة غير طبيعية، ما يثير حالة من الخوف بين المواطنين خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار إلى أن الإحصائيات المتداولة تشير إلى تسجيل نحو 1.4 مليون حالة عقر سنويًا نتيجة الكلاب الضالة، وهو رقم يعكس خطورة الوضع الحالي على المجتمع.

وتابع أنه يرفض الدعوات المطالبة بقتل الكلاب، مؤكدًا أن الأزمة تحتاج إلى حلول جذرية، وأن الوضع الحالي "أصبح بلا معنى ويحتاج إلى معالجة عاجلة".

وشدد أديب على ضرورة إيجاد صيغة توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الحيوانات، بحيث يتم التعامل مع الظاهرة بشكل إنساني وعلمي يضمن التعايش الآمن.

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن استمرار الوضع يثير القلق، متسائلًا عن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تفاقم الظاهرة، داعيًا إلى وضع خطة واضحة تحقق الأمن والسلامة للجميع.