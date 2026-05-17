اتخذت الولايات المتحدة إجراءات أمنية صارمة عقب انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، حيث أُجبر أعضاء الوفد الأمريكي على التخلص من عدد من المقتنيات قبل الصعود إلى طائرة الرئاسة الأمريكية، وفق ما أفادت به تقارير صحفية أمريكية.

التخلص من الهدايا والهواتف

وشملت الإجراءات جمع الهدايا والدبابيس وبطاقات الاعتماد والهواتف المؤقتة التي استخدمها موظفو البيت الأبيض خلال الرحلة، قبل إلقائها داخل سلة مهملات أسفل درج الطائرة الرئاسية، بحسب ما نقله صحفيون رافقوا الوفد الأمريكي.

تعليمات صارمة داخل الوفد الأمريكي

ونقلت مراسلة البيت الأبيض في صحيفة "نيويورك بوست" إميلي جودين عبر منصة "إكس" أن التعليمات كانت واضحة وصارمة، مؤكدة أنه "لا يُسمح بأي شيء من الصين بالصعود على متن الطائرة"، في إشارة إلى تشديد الإجراءات المرتبطة بالأمن والحماية.

نهاية محادثات رفيعة المستوى

وغادر ترامب ووفد من كبار المسؤولين الأمريكيين العاصمة الصينية بكين، الجمعة، بعد يومين من الاجتماعات والمباحثات رفيعة المستوى مع الحكومة الصينية بقيادة الرئيس شي جين بينج، وسط متابعة دولية واسعة لنتائج الزيارة.

وتسلط هذه الإجراءات الضوء على مستوى التدقيق الأمني الذي يرافق تحركات الوفود الأمريكية الرسمية، خاصة خلال الزيارات المرتبطة بالقوى الكبرى، في وقت تتواصل فيه المنافسة السياسية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين على عدة ملفات استراتيجية.