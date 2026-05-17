اعتمد الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية2026 على رسم تكتيكي واحد 4-3-1-2، لكن اختلفت طريقة كل مدرب في توظيف التشكيل داخل المباراة، ما يطرح سؤال جدليًا: هل استحق الزمالك خسارة المباراة؟

اتحاد العاصمة يلعب أفضل والزمالك يفوز بالنتيجة

لم يتفوق بطل الكونفدرالية بشكل واضح على الأبيض، إذ كان فارق معدل تسجيل الأهداف المتوقع 0.32، وهدد الأبيض مرمى الاتحاد 3 مرات مقابل 2.

لاعبو القلعة البيضاء خسروا الكرات الهوائية بنسبة كبيرة 76% أمام فريق يعتمد على الكرات الطويلة، بالإضافة إلى الخطورة الكبيرة التي خلقها الفريق الجزائري في منطقة الجزاء بـ 35 لمسة.

كان بطل الكونفدرالية الإفريقية 2026 أفضل في السيطرة والضغط والوصول للمرمى، وكان الزمالك أفضل في الكفاءة الفردية لكنه أسوًا في البنية الجماعية.

إحصائيات مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بـ نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2026

الاستحواذ:

الزمالك: 29%

اتحاد العاصمة: 71%

التمريرات

الزمالك: 274

اتحاد العاصمة: 651

التمريرات الدقيقة

الزمالك:181

اتحاد العاصمة:552

التمريرات في الثلث الأخير

اتحاد العاصمة:132/184 (72%)

الزمالك:20/45 (44%)

يتبين من أرقام موقع "سوفا سكور" أن استحواذ الفريق الجزائري لم يكن "سلبيا" مجرد امتلاك الكرة بل كان فعالا وناجعًا، وهو ما يعكس تفوقه في الثلث الأخير بالملعب من ناحية السيطرة على أنصاف المساحات وجانبي الملعب، الزمالك 32 تمريرة، اتحاد العاصمة 97 تمريرة، كما تفوق في التمريرات التقدمية بدقة 72%.

وتفوق بطل الكونفدرالية الإفريقية في تطبيق الضغط الدفاعي المتقدم على الأبيض، حيث لم ينجز الثاني سوى 44% فقط من تمريراته في الثلث الأخير.

اتحاد العاصمة يتفوق على الزمالك في الهجوم

وتبين من أرقام وإحصائيات المباراة أن معدل الأهداف المتوقعة للفريق الجزائري 2.07 هدف/ المباراة، ونتج عن كثافة الهجوم وفعاليته.

التسديدات: 23

التسديدات على المرمى: 4

الفرص الخطيرة: 2

اللمسات في منطقة الجزاء: 35

ويتضح من إحصائيات هجوم الاتحاد أنه سدد 23 مرة منهم 4 على المرمى وهي نسبة منخفضة، لكن الفرص التي أنشئت كانت عالية الخطورة من حيث مكان التسديد وهو ما رفع معدل تسجيل الأهداف إلى 2.07 هدف.

إحصائيات هجوم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

معدل تسجيل هدف: 1.75

التسديدات: 8

التسديد على المرمى: 3

فرص خطيرة: 1

اللمسات في منطقة الجزاء: 14

التسديد داخل المنطقة:5

الزمالك سدد على مرمى اتحاد العاصمة 8 مرات منهم 3 على المرمى وهي نسبة مرتفعة لكنه لم يصل إلى مناطق الخطورة بشكل كثيف، لكنه حقق كفاءة تحويل الفرص إلى أهداف فوق المتوقع إحصائيا

كيف سيطر اتحاد العاصمة على مجريات المباراة؟

اعتمد بطل الكونفدرالية على الاستحواذ على الكرة والضغط المتوسط لاستعادة الكرة

استعادة الكرة: 60

الاعتراضات: 10

مراوغات ناجحة: 57%

الالتحامات الهوائية: 76%

أرقام دفاع الزمالك في نهائي الكونفدرالية

استعادة الكرة: 49

الاعتراضات: 17

التسلل: 12

التدخلات المكتسبة: 64%

الكرات الهوائية: 24%

الزمالك خسر 76% من الكرات الهوائية، في مواجهة فريق يستهدف المراكز المتقدمة وإجراء لاعبي الأبيض 36 "تاكل" أرضي، ما يعني أن الدفاع كان تحت ضغط مستمر.

ركلات الترجيح تحسم نهائي الكونفدرالية 2026

لم يسجل اتحاد العاصمة هدفا في المباراة رغم تسجيل معدل تهديفي 2.07 وفق الإحصائيات، وصمد دفاع الزمالك وسجل هدفا عن طريق ركلة جزاء.

وبنتيجة المباراتين ذهابا وإيابا، فاز الاتحاد في الأولى 1-0، والزمالك اليوم 1-0، فاتجها إلى ركلات الترجيح، وفقا للائحة

الزمالك لم يستحق الخسارة في المباراة، لكن اتحاد العاصمة كان يستحق على الأقل التعادل، وركلات الترجيح ربما كافأته على الأداء.

اتحاد العاصمة بطلا لـ كأس الكونفدرالية الإفريقية

وسدد كل فريق 8 ركلات ترجيح، أضاع لاعب الزمالك الكرة الـ 8 وسدد لاعب اتحاد العاصمة ووضعها في المرمى، ليتوج ببطولة كأس الكونفدرالية من القاهرة.

