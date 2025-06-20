مفاجأة.. تناول الفول بهذه الطريقة يخفض السكر والكوليسترول معا

كتبت- أسماء مرسي:

الفول من الأكلات الشعبية الأساسية على وجبة الإفطار صباحا، ويحرص الكثيرون على تناوله يوميا، لكن هل تعلم أن طريقة تحضيره يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في فوائده الصحية، خاصة بمستويات السكر والكوليسترول؟

الفول المسلوق.. سلاح فعال لتنظيم السكر

يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الفول المسلوق دون إضافة دهون طريقة فعالة لتعزيز تنظيم مستويات السكر في الدم، يعود ذلك لعدة أسباب:

وتابع لـ"مصراوي" أن الألياف تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الجسم، ما يمنع الارتفاعات المفاجئة للسكر بعد الوجبات.

يُسهم البروتين الموجود في الفول في زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشهية، ما يساعد على التحكم في كمية الطعام المتناولة.

تناوله بانتظام يمكن أن يُحسن من استجابة الجسم للإنسولين، ما يعزز قدرته على استخدام السكر بشكل فعال.

يساعد استهلاكه على إبطاء عملية تفريغ المعدة، وهذا يقلل من سرعة ارتفاع السكر بعد الأكل.

زيت الزيتون البكر.. تعزيز صحة الكوليسترول

لتحقيق أقصى استفادة من الفول، ينصح الطبيب بإضافة زيت الزيتون البكر إليه عند تحضيره، نظرا لأنه غني بالدهون الصحية التي تسهم في خفض الدهون الضارة.

كما يحتوي الفول على مركبات نباتية نشطة تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى، مضادات الأكسدة الطبيعية التي تُحسن من صحة الأوعية الدموية وتحميها من التلف، وهو أمر حيوي لصحة القلب.

نصائح إضافية للاستفادة القصوى

لتعزيز امتصاص المعادن المهمة مثل الحديد الموجود في الفول، يُنصح بتناوله مع عصير الليمون.

ولفت "القيعي" إلى أن الفول وجبة مثالية لمرضى السكر وارتفاع الدهون، بشرط الاعتدال في الكمية وتجنب الإفراط في إضافة الدهون المصنعة أو السمن.