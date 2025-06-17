لإنقاص الوزن.. هل تبدأ بالكارديو أم رفع الأثقال؟

أوضحت دراسة حديثة أن أداء تمارين رفع الأثقال قبل تمارين الكارديو يسهم في فقدان كمية أكبر من الدهون ويزيد من النشاط البدني على مدار اليوم.

شملت الدراسة 45 شابًا مصنفين بالسمنة، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات على مدار 12 أسبوعًا.

مجموعتان مارستا برنامجًا رياضيًا متشابهًا (قرفصاء، تمرين العضلة ذات الرأسين، و30 دقيقة ركوب دراجة ثابتة)، مع اختلاف وحيد في ترتيب التمارين، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

نتائج مبهرة للمجموعة التي بدأت بالأثقال

المشاركون الذين بدأوا بتمارين الأوزان حققوا تحسنًا أكبر في فقدان الدهون الكلية، وخاصة الدهون الحشوية المرتبطة بأمراض القلب.

كما ارتفع متوسط عدد خطواتهم اليومية بنحو 3500 خطوة، مقارنة بـ 1600 خطوة فقط لمن بدأوا بالكارديو، بالإضافة إلى ذلك، شهدت مجموعة "الأوزان أولاً" تحسنًا في قوة التحمل العضلية والانفجار العضلي، بينما كانت مكاسب اللياقة القلبية متشابهة في المجموعتين.

السر يكمن في استغلال الجسم للطاقة

يعود السبب وراء هذه النتائج إلى طريقة استخدام الجسم للطاقة، عند رفع الأوزان أولاً، يستهلك الجسم مخزون الجليكوجين (السكر المخزن في العضلات)، ما يجبره على الاعتماد على الدهون كمصدر رئيسي للطاقة أثناء تمارين الكارديو، هذا التحول الأيضي يفسر فقدان الدهون الأكبر في هذه المجموعة.

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