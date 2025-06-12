سرطان الزائدة الدودية.. 5 علامات مبكرة قد لا يلاحظها أحد

كتب – سيد متولي

سرطان الزائدة الدودية من أندر أنواع السرطان، إذ يصيب شخصًا أو شخصين فقط لكل مليون شخص سنويًا، لكن النتائج الأخيرة لفتت الانتباه إلى تحول غير متوقع.

ما هي علامات سرطان الزائدة الدودية؟

وكشفت دراسة جديدة نُشرت في دورية "حوليات الطب الباطني" الأمريكية، عن زيادة قدرها ثلاثة أضعاف بين جيل إكس، وأربعة أضعاف بين جيل الألفية، مقارنةً بالأجيال الأكبر سنًا، ووجد الباحثون أن حالة واحدة من كل ثلاث حالات سرطان الزائدة الدودية تُصيب الآن البالغين دون سن الخمسين، وللمقارنة، تُشخص حالة واحدة فقط من كل ثماني حالات سرطان القولون والمستقيم في هذه الفئة العمرية.

وبينما لا تزال الأعداد الإجمالية منخفضة، إلا أن التحول في التركيبة السكانية العمرية أثار تساؤلات حول الكشف المبكر، فالعديد من علامات سرطان الزائدة الدودية غامضة، ويمكن الخلط بينها وبين مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة، وفيما يلي خمس علامات قد تُغفل أو تُساء تفسيرها في كثير من الأحيان، بحسب تايمز أوف إنديا.

عدم الراحة في منطقة البطن اليمنى السفلية

التهاب الزائدة الدودية، أو الغازات، أو تقلصات الدورة الشهرية، قد تُسبب بعض أورام الزائدة الدودية ألمًا مستمرًا أو متقطعًا في أسفل البطن الأيمن، على عكس الألم الحاد المُصاحب لالتهاب الزائدة الدودية، عادةً ما يكون هذا الانزعاج خفيفًا ومستمرًا، قد لا يؤثر على الحياة اليومية فورًا، ولذلك غالبًا ما يتم تجاهله.

تغيرات غير مبررة في عادات الأمعاء

تغيير النظام الغذائي، أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، أو مشاكل مرتبطة بالتوتر، يمكن أن تسبب أورام الزائدة الدودية تغيرات طفيفة في حركة الأمعاء، بما في ذلك الإمساك غير المبرر، أو الإسهال، أو أنماط التبرز غير المنتظمة، هذه التغيرات ليست دائمًا حادة، ولكنها قد تكون مستمرة، ولأن الزائدة الدودية متصلة بالأمعاء الغليظة، فحتى الأورام الصغيرة يمكن أن تؤثر على سلوك الأمعاء.

انتفاخ البطن بسبب الأورام المخاطية

الانتفاخ الناتج عن الإفراط في تناول الطعام أو عدم تحمل اللاكتوز، بعض أنواع سرطان الزائدة الدودية، وخاصةً سرطان الغدة المخاطية، تُنتج مخاطًا كثيفًا، قد يؤدي هذا إلى تراكم السوائل في البطن، مسببًا انتفاخًا أو شعورًا بالامتلاء، هذا ليس انتفاخًا قصير الأمد، ولكنه قد يستمر لأسابيع.

فقر الدم الخفيف والتعب

نقص الحديد الناتج عن سوء التغذية أو نمط الحياة، فقدان الدم الداخلي المزمن الناتج عن الأورام قد يؤدي إلى فقر دم خفيف، والذي غالبًا ما لا يُلاحظ في المراحل المبكرة، يؤدي ذلك إلى التعب والدوار وضيق التنفس، هذه الأعراض غير محددة، وغالبًا ما تُعزى خطأً إلى الإرهاق اليومي أو قلة النوم.

فقدان الوزن غير المقصود

تقلبات الوزن المرتبطة بالتوتر أو اتباع نظام غذائي صحي، قد تؤثر بعض أنواع سرطان الزائدة الدودية على عملية الأيض أو امتصاص العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى فقدان تدريجي وغير مقصود للوزن، قد يحدث هذا حتى مع ثبات النظام الغذائي ومستويات النشاط.

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