تأثير تناول البصل الأحمر على مرضي الكوليسترول

يُعد البصل الأحمر من الأطعمة المفيدة جدًا لمرضى الكوليسترول، وتشير العديد من الدراسات إلى أنه يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على مستويات الدهون في الدم، لـ healthline.

يرجع ذلك إلى المركبات النشطة الموجودة فيه، وخاصة

مركبات الكبريت العضوية (Organosulfur Compounds)

هي المسؤولة عن الرائحة والمذاق المميزين للبصل. تُعرف هذه المركبات بقدرتها على المساعدة في:

خفض الكوليسترول الضار (LDL)

تعمل على تقليل إنتاج الكوليسترول في الكبد، وتساعد على إزالته من الجسم.

خفض الدهون الثلاثية (Triglycerides)

تساهم في تقليل مستويات هذه الدهون في الدم، والتي تُعد عامل خطر لأمراض القلب.

منع تكون الجلطات

تمتلك خصائص مضادة للتخثر، مما يساعد في منع تكون الجلطات الدموية التي يمكن أن تسد الشرايين وتسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

الكيرسيتين (Quercetin)

هو فلافونويد قوي ومضاد للأكسدة يتوفر بكميات كبيرة في البصل الأحمر (خاصة في الطبقات الخارجية). للكيرسيتين عدة فوائد لمرضى الكوليسترول:

خصائص مضادة للالتهابات

يساعد في تقليل الالتهابات في الأوعية الدموية، والتي تلعب دورًا في تطور تصلب الشرايين (تراكم اللويحات الدهنية).

تحسين صحة الأوعية الدموية

يدعم وظيفة الأوعية الدموية ويساعد على مرونتها.

حماية الكوليسترول الجيد (HDL)

بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يساعد في رفع مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يقوم بإزالة الكوليسترول الضار من الشرايين.

الألياف الغذائية

يحتوي البصل على الألياف، التي تساهم في:

خفض امتصاص الكوليسترول

ترتبط الألياف بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يقلل من امتصاصه في مجرى الدم ويساعد على إخراجه من الجسم.

تأثيرات البصل الأحمر على الكوليسترول بشكل عام

خفض الكوليسترول الكلي

يمكن أن يساعد البصل الأحمر في خفض مستويات الكوليسترول الكلي.

خفض الكوليسترول الضار (LDL)

أظهرت العديد من الدراسات، بما في ذلك التحليلات التلوية (meta-analyses) للتجارب السريرية، أن تناول البصل يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من مستويات الكوليسترول الضار.

زيادة الكوليسترول الجيد (HDL)

بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يساهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد، ولكن هذا التأثير قد يكون أقل وضوحًا أو يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيده بشكل قاطع.

نصائح لمرضى الكوليسترول

تناول البصل الأحمر نيئًا

للحصول على أقصى استفادة من مركبات الكبريت النشطة والكيرسيتين، يُفضل تناول البصل الأحمر نيئًا في السلطات أو السندويشات، حيث أن الطهي قد يقلل من تركيز بعض هذه المركبات.

الانتظام في التناول

إدراج البصل الأحمر بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، وليس كعلاج سحري، هو المفتاح للاستفادة من فوائده.

لا يغني عن العلاج الدوائي

يجب على مرضى الكوليسترول عدم الاعتماد على البصل الأحمر وحده لعلاج حالتهم. البصل يُعد مكملًا غذائيًا مفيدًا ضمن خطة علاجية شاملة يحددها الطبيب، والتي قد تشمل الأدوية وتغييرات في نمط الحياة.