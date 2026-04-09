إعلان

محاكمة عامل لاتهامه بالتعدي على فتاة بالشرابية اليوم

كتب : محمود الشوربجي

08:02 ص 09/04/2026

حبس متهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة عامل، لاتهامه بالتعدي على فتاة قاصر داخل مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تفاصيل تعدي شاب على فتاة بالشرابية

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من فتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، تتهم فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها أثناء دخولها أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين من أقوال المجني عليها أنها فوجئت بالمتهم يتتبعها إلى داخل مدخل العقار، وقام بالتعدي عليها وملامسة جسدها دون رضاها، قبل أن تتمكن من الفرار والاستغاثة، وأدلت بأوصافه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في أقوال المجني عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
شئون عربية و دولية

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
زووم

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

دوري أوروبي و مصري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

دوري أوروبي و مصري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ترامب: لا أسلحة نووية ومضيق هرمز سيكون مفتوحًا وآمنًا
شئون عربية و دولية

ترامب: لا أسلحة نووية ومضيق هرمز سيكون مفتوحًا وآمنًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران