تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة عامل، لاتهامه بالتعدي على فتاة قاصر داخل مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تفاصيل تعدي شاب على فتاة بالشرابية

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من فتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، تتهم فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها أثناء دخولها أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين من أقوال المجني عليها أنها فوجئت بالمتهم يتتبعها إلى داخل مدخل العقار، وقام بالتعدي عليها وملامسة جسدها دون رضاها، قبل أن تتمكن من الفرار والاستغاثة، وأدلت بأوصافه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في أقوال المجني عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.