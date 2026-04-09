"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة

كتب : أحمد العش

09:00 ص 09/04/2026

الأرصاد تحذر من موجة حرّ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 10 أبريل وحتى الثلاثاء 14 أبريل 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء

أوضحت "الهيئة" في بيانها، أن الطقس المتوقع يشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر وخلال الليل، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق.

وحذّرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت "هيئة الأرصاد" إلى نشاط الرياح يوم الجمعة 10 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة، مؤكدة استمرار متابعة التحديثات الجوية.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء، وجاءت على النحو التالي:

الجمعة 10 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة – العظمى 27 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة – العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 30 درجة

السبت 11 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 19 درجة – العظمى 31 درجة

الأحد 12 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 17 درجة – العظمى 28 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 29 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 20 درجة – العظمى 33 درجة

الإثنين 13 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 17 درجة – العظمى 28 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 30 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 20 درجة – العظمى 34 درجة

الثلاثاء 14 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 18 درجة – العظمى 30 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 30 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 33 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 22 درجة – العظمى 36 درجة

حالة طقس الأسبوع المقبل من الجمعة إلى الثلاثاء 14 أبريل 2026

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
"استعدوا لتقلبات الجو".. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم
"استعدوا لتقلبات الجو".. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران