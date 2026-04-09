أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 10 أبريل وحتى الثلاثاء 14 أبريل 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء

أوضحت "الهيئة" في بيانها، أن الطقس المتوقع يشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر وخلال الليل، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق.

وحذّرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت "هيئة الأرصاد" إلى نشاط الرياح يوم الجمعة 10 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة، مؤكدة استمرار متابعة التحديثات الجوية.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء، وجاءت على النحو التالي:

الجمعة 10 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة – العظمى 27 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة – العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 30 درجة

السبت 11 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 19 درجة – العظمى 31 درجة

الأحد 12 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 17 درجة – العظمى 28 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 26 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 29 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 20 درجة – العظمى 33 درجة

الإثنين 13 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 17 درجة – العظمى 28 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 30 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 20 درجة – العظمى 34 درجة

الثلاثاء 14 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 18 درجة – العظمى 30 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 30 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 33 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 22 درجة – العظمى 36 درجة

