أظهرت دراسة سويدية جديدة أن الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض جدًا يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بسكتة دماغية في مرحلة الشباب المبكر. وأظهرت الدراسة أن انخفاض وزن الولادة بمقدار 3.5 كيلوجرام عن المتوسط يزيد احتمالية السكتة الدماغية بنحو 20–21%، نقلا عن ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.



ما حجم العينة وطبيعة الدراسة؟



تابع الباحثون في جامعة غوتنبرغ السويدية أكثر من 768 ألف شخص ولدوا بين 1973 و1982، وحللوا بياناتهم الصحية حتى عام 2022. خلال هذه الفترة، تم تسجيل 2252 حالة سكتة دماغية في مرحلة البلوغ المبكر، منها 1624 سكتة دماغية إقفارية و588 نزفية.



هل نوع السكتة الدماغية يهم؟



أظهرت النتائج أن خطر السكتة الإقفارية لدى أصحاب الوزن المنخفض عند الولادة يظل 21%، بينما يرتفع إلى 27% بالنسبة للسكتات النزفية الأكثر خطورة، والتي تنتج عن نزيف داخل الدماغ أو حوله.



هل هناك اختلاف بين الجنسين؟



بينت الدراسة فروقًا بين الرجال والنساء: النساء منخفضات الوزن عند الولادة تعرضن لمخاطر سكتة دماغية بنسبة 18%، في حين بلغت النسبة لدى الرجال 23%.



ما الأسباب المحتملة لهذه العلاقة؟



لا يوجد تفسير نهائي، لكن أبحاثًا سابقة تشير إلى أن انخفاض الوزن عند الولادة قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم الانقباضي لاحقًا، وهو عامل خطر معروف للإصابة بالسكتة الدماغية. كما أكدت الدراسة أن النتائج مستقلة عن عمر الحمل ومؤشر كتلة الجسم في مرحلة الشباب المبكر.



ما أهمية وزن الولادة في الفحوصات الطبية؟



يشدد الباحثون على أهمية إدراج وزن الولادة ضمن العوامل التي يُقيَّم على أساسها خطر السكتة الدماغية لدى البالغين، موصين الأطباء بأخذ هذا المؤشر الحيوي في الاعتبار أثناء الفحوصات الروتينية.



هل هذه النتائج جديدة على الصحة المستقبلية؟



ليست هذه المرة الأولى التي يُربط فيها انخفاض الوزن عند الولادة بمخاطر صحية مستقبلية. فقد أظهرت دراسة 2022 أن الأطفال صغار الحجم عند الولادة أكثر عرضة لمشكلات الصحة النفسية والسلوكية، في حين أكدت دراسة 2023 ارتباط انخفاض الوزن بزيادة خطر مرض الشريان التاجي.



ومن المقرر عرض نتائج هذه الدراسة الجديدة بشكل كامل في المؤتمر الأوروبي للسمنة المزمع عقده في إسطنبول خلال شهر مايو القادم.

مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية



الأنظمة النباتية للأطفال.. نصائح لتجنب نقص العناصر الغذائية

