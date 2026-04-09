إعلان

الفانيليا أكثر من مجرد نكهة.. إليك فوائدها الصحية

كتب : آلاء نبيل أحمد

02:00 ص 09/04/2026

زهرة الفانيليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت دراسة جديدة أن الفانيليا، المستخدمة على نطاق واسع لإضفاء نكهة مميزة على الحلويات، تمتلك فوائد صحية واعدة تتجاوز مجرد الطعم. يعود ذلك إلى مركبها النشط الفانيلين الذي يمنحها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، نقلا عن ما ذكره موقع "لينتا.رو".


كيف يحمي الفانيلين خلايا الجسم؟


أوضحت الدراسة أن الفانيلين قد\قلل من تلف الخلايا الناتج عن أنواع الأكسجين التفاعلية، ما يسهم في الوقاية من أمراض القلب، داء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، بحسب الباحثين.


هل الفانيليا مضادة للسرطان والسكري؟


أظهرت تجارب ما قبل السريرية على الخلايا والحيوانات أن الفانيلين ومستخلصات Vanilla planifolia تمتلك تأثيرات مضادة للسرطان والسكري، وتحمي القلب والأعصاب، وتدعم الدفاع المضاد للأكسدة وتخفف الالتهابات.


هل للفانيليا نشاط مضاد للميكروبات؟


بالإضافة إلى فوائدها السابقة، يمتلك الفانيلين نشاطًا مضادًا للميكروبات وقد يكون مفيدًا في تعزيز التئام الجروح وتسريع عملية الشفاء.


هل يمكن اعتبار الفانيليا علاجًا مثبتًا؟


يحذر العلماء من أن النتائج الحالية مبكرة، ولا يمكن اعتبار الفانيليا علاجًا مثبتًا للبشر حتى الآن، إذ لا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات سريرية لتأكيد تأثيراتها وفوائدها الصحية على الإنسان.

الفانيليا أمراض القلب السكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

