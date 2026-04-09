ترامب: لا أسلحة نووية ومضيق هرمز سيكون مفتوحًا وآمنًا

كتب : مصراوي

06:06 ص 09/04/2026 تعديل في 06:08 ص

مضيق هرمز

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق بين أمريكا وإيران يشمل أن طهران لا تمتلك أسلحة نووية، مضيفا: "لا أسلحة نووية ومضيق هرمز سيكون مفتوحًا وآمنًا".

وأكد ترامب، أن الجيش الأمريكي في هذه الأثناء يقوم بالاستعداد والتجهيز بل ويتطلع فعليًا إلى حملته المقبلة.

وقال ترامب، إن جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي والالتزام الكامل به.

أضاف أنه إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الحقيقي لأي سبب وهو أمر غير مرجح للغاية فإن إطلاق النار سيبدأ بشكل أكبر وأقوى من قبل، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق منذ وقت طويل وعلى الرغم من كل الخطابات المضللة التي تقول عكس ذلك على عدم امتلاك أي أسلحة نووية وعلى أن يظل مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا.

