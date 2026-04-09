أعراض خفية تنذر بالإصابة بالخرف مبكرًا.. راقبها

كتب : مصراوي

09:00 ص 09/04/2026

يرتبط الخرف في أذهان كثيرين بفقدان الذاكرة، إلا أن هذه الصورة الشائعة لا تعكس الحقيقة كاملة، إذ قد تمر المراحل الأولى من المرض بصمت دون ظهور النسيان بشكل واضح، مع بروز أعراض خفية لا ينتبه إليها كثيرون، نقلا عن موقع "ديلي ميل".


ما المقصود بالخرف؟


يُعد الخرف مصطلحًا عامًا يضم أكثر من 100 اضطراب مختلف يؤثر على الدماغ، ويأتي مرض ألزهايمر في مقدمة أكثر أنواعه شيوعًا. ويحدث المرض نتيجة تراكم بروتينات داخل الدماغ تهاجم الخلايا العصبية، خاصة في منطقة الحصين المسؤولة عن الذاكرة.


لماذا قد تتأخر أعراض النسيان؟


رغم ارتباط الخرف بفقدان الذاكرة، فإن أعراض النسيان قد لا تظهر إلا بعد شهور أو حتى سنوات من بداية المرض، فيما قد تسبقها مؤشرات أخرى أقل وضوحًا تظهر في المراحل المبكرة.


هل القرارات غير المحسوبة علامة مبكرة؟


من العلامات الأولية التي قد تشير إلى الإصابة بالخرف، اتخاذ قرارات متهورة أو غير منطقية، نتيجة تأثر مناطق في الدماغ مسؤولة عن التفكير والتخطيط وضبط النفس، مثل الفص الجبهي. وقد يظهر ذلك في صورة إسراف مالي أو سوء إدارة للأموال.


ما علاقة الخرف بالتراجع المالي؟


أظهرت دراسات أن بعض مرضى الخرف يعانون تراجعًا في قدراتهم المالية قبل سنوات من التشخيص، مع زيادة احتمالات التأخر في سداد الالتزامات أو اتخاذ قرارات مالية غير مدروسة.


لماذا ينسحب بعض المرضى اجتماعيًا؟


يميل المصابون بالخرف في مراحله المبكرة إلى الانعزال والابتعاد عن الآخرين، بسبب تأثر مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة والتواصل، ما يجعل التفاعل مع الآخرين أكثر صعوبة.


هل يسبب الخرف مشكلات في التعرف على الآخرين؟


نعم، فقد يؤدي نسيان الأسماء والوجوه إلى شعور المريض بالإحراج، ما يدفعه لتجنب اللقاءات الاجتماعية والانسحاب تدريجيًا من محيطه.


هل تؤثر اضطرابات الرؤية على اكتشاف الخرف؟


لا يقتصر تأثير الخرف على الذاكرة والسلوك فقط، بل قد يمتد إلى الرؤية أيضًا، إذ يمكن أن يؤثر على المناطق الدماغية المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية.


ما مشكلات الإبصار المرتبطة بالخرف؟

قد يعاني المريض صعوبة في تقدير المسافات أو تمييز الأشياء، وفي بعض الأنواع مثل خرف أجسام ليوي قد تظهر هلوسات بصرية، فيرى المصاب أشياء غير موجودة بالفعل.


لماذا يجب الانتباه لهذه العلامات؟


يؤكد الخبراء أن الخرف لا يبدأ دائمًا بالنسيان، بل قد يظهر أولًا عبر تغيرات سلوكية أو اجتماعية أو بصرية، لذا فإن ملاحظة هذه الإشارات المبكرة قد تساعد في التشخيص المبكر وتحسين فرص العلاج.

