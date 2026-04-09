كشفت دراسة مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة Nutrients أن التين الشوكي يحتوي على مركبات طبيعية قد تساعد في مكافحة متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة تجمع اضطرابات خطيرة مثل ارتفاع الدهون، مقاومة الإنسولين، السمنة المركزية، وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، نقلا عن موقع "نيوز ميديكال".



ما المكونات الغذائية للتين الشوكي؟



يتميز التين الشوكي بمحتواه العالي من الماء (85–92%)، ما يمنحه سعرات حرارية منخفضة ودهون قليلة، إضافة إلى ألياف قابلة للذوبان تعزز الشعور بالشبع، وتحسن صحة الأمعاء، وتقلل ارتفاع سكر الدم بعد الطعام. كما يحتوي على فيتامينات مضادة للأكسدة، بوتاسيوم، فولات، كالسيوم، مغنيسيوم، ومركبات نباتية متنوعة مثل الأحماض الفينولية والفلافونويدات والكاروتينات والبيتالينات.



كيف يدعم التين الشوكي صحة القلب والكبد؟



تلعب مركبات الفلافونويد دورًا كمضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف، وتحسين حساسية الأنسولين، وتخفض الدهون عبر تعديل الجينات المسؤولة عن استقلابها، ما يحول الجسم من تخزين الدهون إلى حرقها ويقلل تراكمها في الكبد.



أما البيتالينات مثل الإنديكازانثين فهي أصباغ مضادة للالتهابات تحمي الخلايا الوعائية، وقد أظهرت الدراسات على الحيوانات تقليل تراكم الدهون في الكبد وتحسين حالة الكبد الدهني.



هل للتين الشوكي تأثير على الأمعاء والهضم؟



الألياف القابلة للذوبان، خاصة الميوسين والبكتين، تؤخر تفريغ المعدة وتتخمر في الأمعاء لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، ما يساعد في تنظيم أكسدة الدهون وصحة جدار الأمعاء. كما تحتوي الثمار على الأحماض الأمينية مثل الأرجينين، التي تدعم تخليق أكسيد النيتريك، مما يعزز مرونة الأوعية الدموية وامتصاص الجلوكوز.



هل هناك أدلة علمية داعمة؟



أظهرت الدراسات على الحيوانات تحسنًا في الوزن، الدهون الثلاثية، والكبد الدهني بعد تناول مكملات التين الشوكي. أما الدراسات البشرية فكانت محدودة لكنها أظهرت انخفاض الإجهاد التأكسدي لدى الأصحاء، مع تأكيد التوافر البيولوجي للإنديكازانثين.



هل يمكن اعتبار التين الشوكي علاجًا لمتلازمة التمثيل الغذائي؟



يحذر الباحثون من أن التجارب السريرية على مرضى متلازمة التمثيل الغذائي لا تزال قليلة، ذات عينات صغيرة وقصر مدة التجربة، مشددين على أن الفوائد لا تعود لمركب واحد، بل للعمل المتكامل لجميع المركبات النباتية الموجودة في الثمرة التي تحسن المسارات الأيضية المركزية في الجسم.

