علامات إذا ظهرت بالقدم أثناء الصباح عليك الانتباه

القدم هي أساس حركتنا وتحمل وزن الجسم بأكمله، لذا فإن أي علامات تظهر عليها في الصباح قد تشير إلى مشكلة تحتاج إلى اهتمام.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، هناك بعض العلامات التي تستدعي الانتباه عند ملاحظتها في قدميك صباحًا

ألم وتصلب في الكعب أو باطن القدم

السبب المحتمل

غالبًا ما يكون علامة على التهاب اللفافة الأخمصية. يزداد الألم عادةً في الخطوات الأولى بعد الاستيقاظ ثم يتحسن تدريجيًا مع الحركة. قد يكون السبب أيضًا التهاب وتر العرقوب أو وجود نتوء عظمي في الكعب.

ألم في الجزء العلوي من القدم أو الكاحلين

السبب المحتمل

قد يشير إلى التهاب المفاصل. يمكن أن يحدث هذا بسبب تآكل الغضروف مع التقدم في العمر (هشاشة العظام) أو بسبب أمراض التهابية أخرى.

تورم في القدم أو الكاحل

السبب المحتمل

قد يكون ناتجًا عن احتباس السوائل بسبب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة خلال النهار السابق، أو تناول كميات كبيرة من الملح. ومع ذلك، إذا كان التورم مستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى، فقد يشير إلى مشاكل في الدورة الدموية، أو القلب، أو الكلى، أو حتى جلطات دموية.

تنميل أو وخز في القدمين

السبب المحتمل

قد يكون ناتجًا عن الضغط على الأعصاب أثناء النوم. ولكن إذا كان التنميل أو الوخز متكررًا أو مصحوبًا بألم، فقد يشير إلى مشاكل في الأعصاب الطرفية، والتي قد تكون مرتبطة بمرض السكري، أو نقص فيتامين B12، أو مشاكل أخرى.

تغير لون الجلد

السبب المحتمل

إذا لاحظت تغيرًا في لون جلد القدمين، مثل الاحمرار الداكن أو الأزرق، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في الدورة الدموية ويستدعي استشارة الطبيب.

برودة القدمين المستمر

السبب المحتمل

على الرغم من أن برودة القدمين قد تكون طبيعية لدى البعض، إلا أنها قد تشير أحيانًا إلى ضعف الدورة الدموية، أو مشاكل في الغدة الدرقية، أو حتى علامات مبكرة لمرض السكري.

تيبس في المفاصل

السبب المحتمل

إذا شعرت بتيبس في مفاصل القدمين وصعوبة في تحريكها عند الاستيقاظ، فقد يكون ذلك علامة على التهاب المفاصل.

متى يجب عليك الانتباه واستشارة الطبيب؟

إذا كان الألم شديدًا أو مستمرًا لعدة أيام.

إذا كان التورم مفاجئًا أو يزداد سوءًا.

إذا كان التنميل أو الوخز مصحوبًا بضعف في الحركة.

إذا لاحظت تغيرات في لون الجلد أو درجة حرارة القدمين.

إذا كان لديك تاريخ مرضي لحالات مثل السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

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