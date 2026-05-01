

القرفة واحدة من أشهر التوابل الطبيعية، ليس فقط لاستخدامها في الطهي، بل لدورها في المساعدة على ضبط مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه.

كيف تؤثر القرفة على مستويات السكر في الدم؟



وفقا لموقع "health"، عالقرفة تسهم في إبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، وتحسين طريقة امتصاصه داخل الخلايا، كما تزيد من حساسية الجسم لهرمون الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة.

وبذلك، تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ما ينعكس إيجابا على توازن مستوى السكر في الدم.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى للقرفة؟



لا تقتصر فوائد القرفة على السكر فقط، بل تشمل عدة جوانب صحية مهمة، أبرزها:

ما علاقة القرفة بمضادات الأكسدة في الجسم؟



تحتوي القرفة على مركبات نباتية قوية مثل السينامالدهيد وحمض السيناميك، والتي تعمل كمضادات أكسدة تحمي الجسم من الجذور الحرة.

الجذور تسبب تلف الخلايا وتزيد من خطر الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

كيف تؤثر القرفة على الالتهابات داخل الجسم؟



المركبات الموجودة بها تسهم في تقليل الالتهابات داخل الجسم، مثل تلك المرتبطة بأمراض المفاصل، وتحسين حالة بعض المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ما تأثير القرفة على ضغط الدم والدورة الدموية؟

يُسهم استهلاكها في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، بفضل قدرتها على إرخاء الأوعية الدموية، إضافة إلى تقليل امتصاص الكالسيوم المسؤول عن انقباض الأوعية، ما يساعد على تحسين تدفق الدم.

كيف تسهم القرفة في خفض مستويات الكوليسترول؟



القرفة تعمل على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد، وهو ما ينعكس إيجابا على صحة القلب والأوعية الدموية.

ما دور القرفة في الوقاية من أمراض القلب؟



وفقا لموققع "webmd"، يؤدي تناولها إلى خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، بالإضافة إلى تحسين مستوى السكر في الدم، وهو ما يقلل من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

كيف تعزز القرفة مضادات الأكسدة في الجسم؟



القرفة من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل تلف الخلايا ومحاربة الإجهاد التأكسدي.

