شعبة الأجهزة: ارتفاع أسعار التكييفات 10% مقارنة بأسعار الصيف الماضي

كتب : دينا خالد

02:56 م 01/05/2026

جورج سدرة

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار التكييفات ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بأسعار موسم الصيف الماضي.

وأرجع سدرة، ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسولار وزيادة سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأشار سدرة، إلى أن السوق يشهد حالة توازن بين العرض والطلب وهو ما يساهم في حالة استقرار نسبي للأسعار.

وأوضح سدرة، أن صناعة التكييفات أغلبها محلية الصنع بمستلزمات إنتاج مستوردة.

وأشار سدرة، إلى أن أسعار التكييفات 1.5 حصان تبدأ من 20 ألف جنيه حتى 33 ألف جنيه، وتبدأ أسعار التكييف 2.25 حصان من 26 ألف جنيه حتى 48 ألف جنيه.

وبحسب سدرة يتراوح سعر التكييف 3 حصان بين 36 ألف جنيه حتى 53 ألف جنيه.

ونصح سدرة المواطنين، الإقبال على الشراء للضرورة وعدم شراء أجهزة غير محتاجين لها حتى لا يضغط ذلك على السوق ويزداد الطلب عن المعروض بالأسواق وهو ما قد يؤدي لارتفاع الأسعار.

ووجه سدرة، نصائح للمستهلكين لترشيد استهلاك الكهرباء عن شراء التكييف، أولها تشغل التكيف على درجات بين 25 و26 درجة.

وأكد سدرة على ضرورة اختيار قوة التكييف المناسبة التي تتناسب مع حجم الغرفة حتى لا يبذل التكيف جهد أكبر ويستهلك كهرباء أكثر.

أحدث الموضوعات

عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"
حوادث وقضايا

عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"

تامر عبد المنعم أبرزهم.. نجوم أثاروا الجدل ببرامجهم على الفضائيات
زووم

تامر عبد المنعم أبرزهم.. نجوم أثاروا الجدل ببرامجهم على الفضائيات

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
رياضة محلية

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
بعد تصدرها التريند.. كيف ردت تارا عبود على شائعات ارتباطها بـ أحمد رمزي؟
زووم

بعد تصدرها التريند.. كيف ردت تارا عبود على شائعات ارتباطها بـ أحمد رمزي؟

فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية
حوادث وقضايا

فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة