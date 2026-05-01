شعبة الأجهزة: ارتفاع أسعار التكييفات 10% مقارنة بأسعار الصيف الماضي

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار التكييفات ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بأسعار موسم الصيف الماضي.

وأرجع سدرة، ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسولار وزيادة سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأشار سدرة، إلى أن السوق يشهد حالة توازن بين العرض والطلب وهو ما يساهم في حالة استقرار نسبي للأسعار.

وأوضح سدرة، أن صناعة التكييفات أغلبها محلية الصنع بمستلزمات إنتاج مستوردة.

وأشار سدرة، إلى أن أسعار التكييفات 1.5 حصان تبدأ من 20 ألف جنيه حتى 33 ألف جنيه، وتبدأ أسعار التكييف 2.25 حصان من 26 ألف جنيه حتى 48 ألف جنيه.

وبحسب سدرة يتراوح سعر التكييف 3 حصان بين 36 ألف جنيه حتى 53 ألف جنيه.

ونصح سدرة المواطنين، الإقبال على الشراء للضرورة وعدم شراء أجهزة غير محتاجين لها حتى لا يضغط ذلك على السوق ويزداد الطلب عن المعروض بالأسواق وهو ما قد يؤدي لارتفاع الأسعار.

ووجه سدرة، نصائح للمستهلكين لترشيد استهلاك الكهرباء عن شراء التكييف، أولها تشغل التكيف على درجات بين 25 و26 درجة.

وأكد سدرة على ضرورة اختيار قوة التكييف المناسبة التي تتناسب مع حجم الغرفة حتى لا يبذل التكيف جهد أكبر ويستهلك كهرباء أكثر.