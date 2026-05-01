في لحظة عابرة، تقف من مكانك بسرعة، فتشعر بدوخة مفاجئة وربما تغيم الرؤية لثوانٍ تجربة تبدو بسيطة لكنها قد تحمل دلالات صحية أعمق مما نتخيل، فما الذي يحدث داخل الجسم؟ وهل يستدعي الأمر القلق؟

ما الذي يحدث في جسمك عند الوقوف فجأة؟

عند الانتقال السريع من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، ينخفض ضغط الدم بشكل مؤقت، وهي حالة تُعرف طبيًا باسم انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

في الوضع الطبيعي، يعمل الجهاز العصبي على ضبط ضغط الدم بسرعة لضمان تدفق الدم إلى الدماغ، لكن في بعض الحالات، يتأخر هذا التكيف، ما يؤدي إلى الشعور بالدوخة أو عدم الاتزان، بحسب Mayo Clinic.

لماذا يشعر البعض بهذه الدوخة أكثر من غيرهم؟

هناك عدة عوامل تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لهذه الحالة:

الجفاف أو قلة شرب الماء

فقر الدم

بعض الأدوية، خاصة أدوية الضغط

الوقوف لفترات طويلة

التقدم في العمر

هل يمكن أن يكون السبب خطيرًا فعلًا؟

في أغلب الأحيان، تكون الدوخة عابرة وغير مقلقة لكن في بعض الحالات، قد تكون مؤشرًا على مشاكل صحية مثل:

اضطرابات القلب

مشاكل في الجهاز العصبي

خلل في توازن السوائل في الجسم

إذا تكررت الدوخة بشكل مستمر أو صاحبها إغماء، يجب استشارة الطبيب فورًا، بحسب "Cleveland Clinic".

كيف يمكنك تقليل هذه الدوخة؟

هناك خطوات بسيطة تساعدك على تجنبها:

الوقوف ببطء تدريجيًا

شرب كمية كافية من الماء

تجنب الوقوف المفاجئ بعد الاستيقاظ

ممارسة التمارين التي تحسن الدورة الدموية

متى يجب أن تقلق؟

راجع الطبيب إذا لاحظت:

تكرار الدوخة بشكل يومي

فقدان الوعي

ألم في الصدر أو خفقان غير طبيعي

ضعف شديد أو تشوش

