

اكتشفي كيف يؤثر التوتر على بشرتك وكيف تحافظين على توهجها من خلال نصائح إعداد روتين صحي، ترطيب، نوم منتظم، تغذية ومقاومة تأثيرات الهرمونات والإجهاد على الجلد، بحسب Healthline.

كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟

عندما يتعرّض الجسم للتوتر الشديد، يفرز هرمون الكورتيزول بكميات أكبر، ما يزيد من الإفرازات الزيتية في البشرة ويؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب، فقدان الرطوبة، وبهتان الجلد.

ماذا يحدث للبشرة خلال فترات الضغط؟

التوتر المزمن له تأثيرات متعددة على الجلد، مثل زيادة الالتهاب، فقدان الرطوبة الطبيعية، وتراجع قدرة الجلد على التجدد. لذلك قد تبدو البشرة شاحبة أو أكثر حساسية في هذه الأوقات.

كيف تحافظين على ترطيب بشرتك؟

شرب الماء بكثرة وترطيب البشرة بمرطّبات مناسبة لنوع جلدك يساعدان في تقوية حاجز البشرة ومنع الجفاف أو القشور.

ما دور النظام الغذائي والصحة العامة؟

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ومضادات الأكسدة يدعم صحة خلايا الجلد من الداخل، ما ينعكس على نضارته ولمعانه.

هل الروتين اليومي يخفف تأثير التوتر على البشرة؟

الحفاظ على روتين يومي بسيط يشمل تنظيف لطيف، ترطيب، واقي شمس، ونوم كافٍ (7-9 ساعات) يمكن أن يحدّ من تأثيرات التوتر ويعزز مظهر البشرة الصحي.

