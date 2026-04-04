إعلان

هل يمكن لبشرتك أن تظل متألّقة رغم الإجهاد والتوتر؟

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 ص 04/04/2026

ترطيب البشرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


اكتشفي كيف يؤثر التوتر على بشرتك وكيف تحافظين على توهجها من خلال نصائح إعداد روتين صحي، ترطيب، نوم منتظم، تغذية ومقاومة تأثيرات الهرمونات والإجهاد على الجلد، بحسب Healthline.

كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟

عندما يتعرّض الجسم للتوتر الشديد، يفرز هرمون الكورتيزول بكميات أكبر، ما يزيد من الإفرازات الزيتية في البشرة ويؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب، فقدان الرطوبة، وبهتان الجلد.

ماذا يحدث للبشرة خلال فترات الضغط؟

التوتر المزمن له تأثيرات متعددة على الجلد، مثل زيادة الالتهاب، فقدان الرطوبة الطبيعية، وتراجع قدرة الجلد على التجدد. لذلك قد تبدو البشرة شاحبة أو أكثر حساسية في هذه الأوقات.

كيف تحافظين على ترطيب بشرتك؟

شرب الماء بكثرة وترطيب البشرة بمرطّبات مناسبة لنوع جلدك يساعدان في تقوية حاجز البشرة ومنع الجفاف أو القشور.

ما دور النظام الغذائي والصحة العامة؟

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ومضادات الأكسدة يدعم صحة خلايا الجلد من الداخل، ما ينعكس على نضارته ولمعانه.

هل الروتين اليومي يخفف تأثير التوتر على البشرة؟

الحفاظ على روتين يومي بسيط يشمل تنظيف لطيف، ترطيب، واقي شمس، ونوم كافٍ (7-9 ساعات) يمكن أن يحدّ من تأثيرات التوتر ويعزز مظهر البشرة الصحي.

اقرأ أيضًا:

يتصدر منتجات التجميل الطبيعية.. ما هو شحم البقر للبشرة؟

وصفات منزلية لبشرة صحية خلال فصل الشتاء.. لا تفوتك

تجنب هذا الخطأ عند وضع مرطب البشرة.. تعرف عليه


صحة التوتر ترطيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
حوادث وقضايا

حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق