4 مشروبات طبيعية تقلل التوتر والقلق- تناولها يوميا

كشف أخصائي التغذية الروسي يفجيني أرزاماستسيف أن الكاكاو بالحليب قد يسهم في تقليل التوتر، وذلك نظرا لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يعمل على تنظيم عمل الجهاز العصبي وتخفيف تشنجات العضلات الناتجة عن التوتر، وتحفيز إنتاج GABA (الناقل العصبي المهدئ) والكالسيوم الذي يدعم نقل الإشارات العصبية بسلاسة.

وينصح بشرب الكاكاو مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا، بجرعة 200 مل في المرة الواحدة، وفقا لموقع "mail".

وأضاف:"من المشروبات الطبيعية التي تساعد على التخفيف من التوتر أيضا البابونج أو النعناع مع الليمون، وهذه الأعشاب تحتوي على زيوت عطرية لها تأثير مهدئ".

وأشار الطبيب إلى أن لدى البعض حساسة من بعض أنواع النباتات الطبية أو مشكلات في الجهاز الهضمي، لذا يجب توخي الحذر عند اختيار المشروبات الطبيعية.

كما أن شاي الزنجبيل يساعد على التقليل من التوتر والقلق، إذ يمكن تقطيع الزنجبيل ووضعه في ماء ساخن ومن ثم تصفيته وإضافة العسل وعصير الليمون إليه ليصبح مشروبا طبيعيا مفيدا للصحة وله مفعول مهدئ.

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