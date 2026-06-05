هبط 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 85 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 5-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 85 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 2.44% ليصل إلى نحو 4365 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4363 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5610 جنيهات للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6545 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7480 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74800 جنيه.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 232628 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 374000 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.44% إلى نحو 4365 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.