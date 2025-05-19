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أكذوبة وخرافة.. حسام موافي يحذر من تناول هذا المشروب لخفض ضغط الدم

06:00 م الإثنين 19 مايو 2025

الدكتور حسام موافي

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كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة أن علاج ارتفاع ضغط الدم بالكركديه خرافة ولا أساس لها من الصحة.

وقال حسام: "تناول الكركديه الساخن قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم، بينما لا يظهر الكركديه البارد أي تأثير على مستويات الضغط".

وأضاف موافي: "قد لا يكون لمشروب الدوم التأثير المتوقع في خفض ضغط الدم بخلاف ما هو شائع".

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة: "عدم علاج ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ومتعددة".

أضرار أخرى لـ الإفراط في الكركديه:

زيادة إنتاج الكلى للبول للتخلص من السوائل الزائدة في الجسم.

-اضطرابات المعدة.

-الغازات.

-الإمساك.

-تلف الكبد.

-مشكلات الكلى.

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