أكذوبة وخرافة.. حسام موافي يحذر من تناول هذا المشروب لخفض ضغط الدم
كتبت- شيماء مرسي
كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة أن علاج ارتفاع ضغط الدم بالكركديه خرافة ولا أساس لها من الصحة.
وقال حسام: "تناول الكركديه الساخن قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم، بينما لا يظهر الكركديه البارد أي تأثير على مستويات الضغط".
وأضاف موافي: "قد لا يكون لمشروب الدوم التأثير المتوقع في خفض ضغط الدم بخلاف ما هو شائع".
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة: "عدم علاج ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ومتعددة".
أضرار أخرى لـ الإفراط في الكركديه:
زيادة إنتاج الكلى للبول للتخلص من السوائل الزائدة في الجسم.
-اضطرابات المعدة.
-الغازات.
-الإمساك.
-تلف الكبد.
-مشكلات الكلى.
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