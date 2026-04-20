بدأ اليوم الاثنين، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة عليهم، وذلك في خطوة تستهدف إلزام المتهربين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه عاجل لمعالجة أزمة مجتمعية ممتدة، دون انتظار صدور تعديلات تشريعية جديدة على قوانين الأحوال الشخصية.

وبادر وزير العدل الشهر الماضي بإصدار قرار فوري يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن كل من صدر ضده حكم قضائي نهائي بثبوت امتناعه عن سداد النفقات أو المتجمدات.

خطوات رفع تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

اتساقًا مع ذلك فقد حددت وزارة العدل الخطوات التالية لإنهاء تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة بعد التصالح وسداد النفقة.

وتأتي خطوات تعليق الخدمات كالتالي:

1- التوجه إلى مكتب تلقى الطلبات الكائن في كل محكمة ابتدائية.

2- تقديم المستندات المطلوبة وهي صورة رسمية من محضر الصلح مع الزوجة وشهادة من بنك ناصر تفيد التصالح.

3- فحص الطلب ومراجعة المستندات وإدخال البيانات عبر البرنامج المعد لذلك خلال 24 ساعة من تلقى الطلب عن طريق التفتيش القضائي.

4- إخطار الوزارات المعنية بتعليق الخدمة عن المحكوم عليهم خلال 72 ساعة.

إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر

وفي إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.

