كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام سيدة ونجليها بالاعتداء بالضرب على ممرضتين داخل إحدى المستشفيات بمحافظة بورسعيد.

تفاصيل واقعة ضرب داخل قسم الاستقبال ببورسعيد

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الشرق من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بحدوث مشاجرة داخل قسم الاستقبال بين طرفين.

مشاجرة طبية ببورسعيد

وتبين أن الطرف الأول يضم 3 سيدات، من بينهن سيدتان مصابتان بسحجات، بينما الطرف الثاني يضم ممرضتين بذات المستشفى، مصابتين بكدمات وخدوش.

مشاجرة بين سيدات وممرضات

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب تواجد الطرف الأول في مكان مخصص للعاملين وغير مخصص للزائرين، أثناء زيارة زوج إحدى السيدات المحجوز بالمستشفى، ما أدى إلى حدوث مشادة تطورت إلى اعتداء متبادل بالضرب بين الطرفين، وأسفر عن الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبات الواقعة، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

