الداخلية تكشف كواليس مشاجرة الزائرات والممرضات ببورسعيد

كتب : علاء عمران

01:43 م 20/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام سيدة ونجليها بالاعتداء بالضرب على ممرضتين داخل إحدى المستشفيات بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الشرق من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بحدوث مشاجرة داخل قسم الاستقبال بين طرفين.

وتبين أن الطرف الأول يضم 3 سيدات، من بينهن سيدتان مصابتان بسحجات، بينما الطرف الثاني يضم ممرضتين بذات المستشفى، مصابتين بكدمات وخدوش.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب تواجد الطرف الأول في مكان مخصص للعاملين وغير مخصص للزائرين، أثناء زيارة زوج إحدى السيدات المحجوز بالمستشفى، ما أدى إلى حدوث مشادة تطورت إلى اعتداء متبادل بالضرب بين الطرفين، وأسفر عن الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبات الواقعة، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية بورسعيد مشاجرة

فيديو قد يعجبك



