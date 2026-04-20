أعلن جهاز مدينة السادس من أكتوبر، قطع المياه عن «المنطقة الرابعة – إبني بيتك»، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم وحتى الساعة 4 فجراً.

وأوضح في بيان له، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال ربط مشروع شمال و جنوب سوميد في المنطقة الرابعة بهدف رفع كفاءة شبكة المياه، و التغلب على ضعف الضغوط و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان.

وناشد جهاز مدينة السادس من أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.