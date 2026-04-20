قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بأكتوبر في هذا الموعد
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
02:04 م 20/04/2026
أعلن جهاز مدينة السادس من أكتوبر، قطع المياه عن «المنطقة الرابعة – إبني بيتك»، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم وحتى الساعة 4 فجراً.
وأوضح في بيان له، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال ربط مشروع شمال و جنوب سوميد في المنطقة الرابعة بهدف رفع كفاءة شبكة المياه، و التغلب على ضعف الضغوط و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان.
وناشد جهاز مدينة السادس من أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.