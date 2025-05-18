مفاجأة في مطبخك.. طعام بسيط يقتل الخلايا السرطانية في جسمك

كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق لتعزيز صحتهم والوقاية من الأمراض، وهناك بعض الأطعمة التي تكون موجودة بالفعل في مطبخك تحتوي على مركبات طبيعية تعمل على مكافحة السرطان، وقتل الخلايا السرطانية، وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"onlymyhealth ".

فلافونويدات وريسفيراترول.. ثنائي فعال ضد السرطان

يحتوي التوت الأزرق على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا، من أبرزها الفلافونويدات والريسفيراترول.

الفلافونويدات هي مواد كيميائية نباتية تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا، أما الريسفيراترول، فهو مركب آخر موجود في التوت الأزرق، يمتلك قدرة على المساعدة في قتل الخلايا السرطانية.

الأنثوسيانين.. صبغة واقية ومضادة للشيخوخة

يُكسب التوت الأزرق لونه المميز وجود الأنثوسيانين، وهي مركبات تعمل كمضادات أكسدة قوية، تسهم في حماية الجسم من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق مكافحة الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الحمض النووي للخلايا وتؤدي إلى نموها بشكل غير طبيعي، بالإضافة إلى، يؤدي دورا مهما في إبطاء عملية الشيخوخة والحفاظ على صحة الخلايا.

فوائد متعددة تتجاوز السرطان

لا تتوقف فوائد الأنثوسيانين الموجود به عند الحماية من السرطان، هذه المركبات تسهم أيضا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة الأخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.

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