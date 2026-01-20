130 عنوانا لهيئة قصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب -(تفاصيل)

كتب- محمد لطفي:

استعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعة من العناوين لنخبة من المثقفين والأدباء والمفكرين ونقاد السينما، والتي تصدر مباشرة من المطبعة إلى أرفف المعرض، ويصل عددها إلى 30 عنوانا، يضاف إليهم أكثر من 100 عنوان صدرت خلال الشهور الستة الماضية، في مختلف السلاسل التي يصل عددها إلى ما يقترب من 20 سلسلة فصلية وشهرية.

وقد غطت العناوين الثلاثون الأخيرة محاور وشخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، إذ سيصدر كتابان عن شخصية المعرض الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ، الأول لواحد من أهم من كتبوا عنه دراسات نقدية، وكان على علاقة مباشرة بنجيب محفوظ، وهو الدكتور حسين حمودة، حيث سيصدر له في سلسلة "الطبعة الثانية" كتاب "في غياب الحديقة.. حول متصل الزمان/ المكان في روايات نجيب محفوظ"، وفي سلسلة "كتابات نقدية" ستصدر أحدث دراسة جامعية عن صاحب "الثلاثية" بعنوان "صور التقابل في رواية الحرافيش" للدكتورة حنان راضي محمود.

وتعود سلسلة "الطبعة الثانية" التي تعيد نشر ما نفد من إصدارات الهيئة للظهور مرة أخرى، من خلال أربعة عناوين أخرى هي: "وثائق ملف الطالب طه حسين بكلية الآداب.. ديسمبر 1910 – أبريل 1914" للدكتورة جيهان عمران، بمناسبة احتفاء المعرض بمائة سنة على صدور كتاب "في الشعر الجاهلي" للدكتور طه حسين، كما تصدر في السلسلة ذاتها كتاب "صنع الله إبراهيم وكسر المسلمات" تقديم الكاتب الكبير محمد سلماوي، وإعداد الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ويتضمن دراسات أعدها نخبة من الباحثين والدارسين لإبداع ومسيرة صنع الله إبراهيم وهم: إيهاب الملاح، شحاتة الحو، شوقي بدر يوسف، مصطفى القزاز.

وفي السلسلة ذاتها يصدر كتاب "أم الدنيا.. صورة قلمية في وصف القاهرة والناس" للدكتورة عزة بدر، أما الكتاب الأخير في هذه السلسلة فهو "أعرف من أي امرأة صرت شاعرا.. أنطولوجيا الشعر التركي الحديث" اختيار وترجمة أحمد زكريا وملاك دينيز أوزدمير.

واتساقا مع رؤية المعرض في تعزيز الهوية من خلال أنشطته وإصداراته، تسهم هيئة قصور الثقافة بعدد من الكتب في سلسلة "الهوية"، وتأتي أيضا تزامنا مع الاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير بكل دلالته المعرفية، وهذه الكتب هي: "الحياة الاجتماعية في مصر القديمة" سيروم .م فلندرز بتري، ترجمة وعلق عليه وقدم له حسن محمد جوهر وعبد المنعم عبد الحليم، "الديانة المصرية القديمة" ياروسلاف تشرني، ترجمة د. أحمد قدري ومراجعة د. محمود ماهر طه، "علم المصريات" دومينيك فالبيل، ترجمة لويس بقطر، و"مصر القديمة" جان فيركوتير، ترجمة ماهر جويجاتي.

وتشمل سلاسل الهيئة هذا العام تنوعا في الإصدارات في جناحها في صالة 1 جناح B3، وذلك في سلاسل الذخائر، وحكاية مصر، وذاكرة الكتابة، والسينما والفلسفة، والدراسات الشعبية، وآفاق الفن التشكيلي، وآفاق عالمية، وكتابات نقدية، ونصوص مسرحية، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية في سلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، وكتب ومجلات الأطفال، والنشر الإقليمي.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل.

ويشارك بالمعرض 1457 دار نشر من 83 دولة، مع تقديم نحو 400 فعالية ثقافية و100 حفل توقيع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.