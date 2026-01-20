إعلان

هجمات أسماك القرش تجبر عشرات الشواطئ على الإغلاق في سيدني

كتب : مصراوي

05:31 ص 20/01/2026

سيدني

وكالات

أغلقت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، امتدادا ساحليا بطول 30 كيلومترا في سيدني بعد وقوع هجوم سمك قرش 3 خلال يومين.

وقال مجلس الشواطئ الشمالية في بيان، إن جميع الشواطئ الـ34 في المنطقة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وأضاف المجلس: "نحث السباحين وركاب الأمواج على متابعة معلومات إغلاق الشواطئ والتحقق من حالة الشواطئ".

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن تعرض رجل للعضّ من قبل سمكة قرش مساء الإثنين، بحسب شرطة نيو ساوث ويلز.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى شاطئ نورث ستاين في ضاحية مانلي بشواطئ الشمال بعد تقارير عن تعرض أحد ركاب الأمواج للعضّ من قبل سمكة قرش.

وذكرت الشرطة في بيان: "قام أعضاء من الجمهور بسحب الرجل من الماء وبدأوا بتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول خدمات الطوارئ".

وتلقى الرجل علاجا لإصابات خطيرة في ساقيه على يد المسعفين ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وفقا لسكاي نيوز.

سيدني جزيرة سيدني زلزال هجمات أسماك القرش

