حسام موافي يكشف أسباب تؤدي إلى الموت المفاجئ (فيديو)

كتبت- نرمين ضيف الله

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الضغط النفسي، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى الموت المفاجئ في بعض الحالات.

وأوضح موافي خلال ظهوره في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، أن التوتر الشديد والصدمات النفسية قد تؤدي إلى توقف مفاجئ في عضلة القلب، مشددًا على أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وإهمالها قد تكون له عواقب وخيمة.

وأشار إلى أن الموت المفاجئ له أكثر من 20 سببًا، أبرزها اضطراب ضربات القلب، موضحًا أن القلب الطبيعي ينبض بمعدل يتراوح بين 70 إلى 90 نبضة في الدقيقة، وعند حدوث خلل مفاجئ في الإيقاع القلبي، قد يحتاج المصاب إلى جهاز صدمات كهربائية لإنقاذه.

وأكد موافي أهمية توفير هذا الجهاز في الأماكن العامة مثل الملاعب، والصالات الرياضية، والمولات، مع ضرورة رفع الوعي المجتمعي بطرق الإنعاش القلبي الرئوي.

كما أضاف أن هناك أسبابًا أخرى للموت المفاجئ، من بينها: جلطة الرئة، نزيف المخ، واختلال نسبة الأيونات في الدم.

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