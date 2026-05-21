كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن الأوراق المطلوبة لحجز عمرة المولد النبوي الشريف لعام 2026، إلى جانب تفاصيل البرامج والأسعار والضوابط المنظمة للحجوزات، وذلك في إطار استعدادات شركات السياحة لموسم العمرة الجديد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر وحجز العمرة

أوضح "المصدر" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المستندات الأساسية لحجز العمرة تشمل جواز سفر ساري المفعول، وصورتين شخصيتين بخلفية بيضاء، بالإضافة إلى شهادة صحية معتمدة وإيصال سداد رسوم الفحص الطبي.

وأضاف أن إجراءات استخراج جواز السفر تتطلب للذكور تقديم شهادة التجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومي وصورتين شخصيتين، بينما تُلزم الإناث بتقديم مستند يوضح الحالة الاجتماعية، إلى جانب سداد رسوم استخراج الجواز، مشيرًا إلى ضرورة التوجه إلى مصلحة الجوازات لاستكمال الإجراءات في المواعيد الرسمية.

برامج عمرة متنوعة بين 8 و15 يومًا

أوضح المصدر المسؤول، في السياق ذاته، أن شركات السياحة بدأت طرح برامج عمرة المولد النبوي 2026 بمدد إقامة تتراوح بين 8 و15 يومًا، مع تنوع مستويات الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتيح خيارات متعددة أمام المعتمرين.

وأشار إلى أن البرامج تشمل إقامة في غرف ثنائية وثلاثية ورباعية، مع اختلاف الأسعار وفق مستوى الفندق والخدمات المقدمة.

أسعار برامج عمرة المولد النبوي 2026

أكد "المصدر" أن أسعار البرامج تبدأ من 34,900 جنيه لبرنامج الـ8 أيام، وتصل إلى نحو 47,000 جنيه لبرامج الـ15 يومًا، وفقًا لمستوى الإقامة ونوعية الخدمات.

ولفت إلى أن الأسعار تشمل الإقامة بالفنادق المحددة، وتذاكر الطيران على الخطوط السعودية، وتأشيرة العمرة والباركود، إلى جانب الانتقالات الداخلية داخل المملكة عبر أتوبيسات حديثة، وتوفير مشرف مرافق طوال الرحلة.

شروط الحجز وتفاصيل إضافية

أضاف أن شروط الحجز تتضمن جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن عام، والحصول على تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد، مع إتاحة الحجز للنساء دون اشتراط وجود محرم لمن هن دون 45 عامًا، على أن يكون مقدم الحجز 20 ألف جنيه للفرد.

وأوضح أن أسعار الأطفال من 2 إلى 12 عامًا تبلغ 31 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الرضع 21 ألف جنيه، مع احتساب سعر الريال عند 14 جنيهًا، وتذاكر طيران بنحو 14 ألف جنيه.

تأكيد على ضوابط وزارة السياحة

اختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مواعيد الرحلات المعلنة تعد مبدئية لحين صدور الضوابط النهائية من وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن البرامج المطروحة تأتي ضمن استعدادات الشركات لموسم عمرة المولد النبوي 2026.

