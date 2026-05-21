يُعد شرب عصير الشمندر على معدة فارغة من العادات الصحية التي قد تساعد على تعزيز استفادة الجسم من العناصر الغذائية الغنية التي يحتوي عليها، مثل النترات والحديد وفيتامين سي، وذلك قبل أن تتداخل الأطعمة الأخرى مع عملية الامتصاص، كما يُعرف الشمندر بقدرته على تعزيز الطاقة بشكل طبيعي والمساهمة في خفض ضغط الدم.



وفقًا لموقع Verywell Health، إلبك أبرز فوائد تناول عصير الشمندر صباحًا:



تعزيز امتصاص العناصر الغذائية:

إذ يكون الجهاز الهضمي في حالة أكثر استعدادًا لامتصاص الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بكفاءة أعلى.



المساعدة في خفض ضغط الدم:

يحتوي الشمندر على النترات الغذائية التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وقد يساعد على خفض ضغط الدم خلال ساعات.



زيادة الطاقة وتحسين القدرة على التحمل:

يساهم تحسين تدفق الدم في تعزيز وصول الأكسجين إلى العضلات والدماغ، ما يمنح الجسم دفعة طبيعية من النشاط في بداية اليوم.



دعم صحة الجهاز الهضمي:

قد يساعد تناوله قبل الإفطار على تحفيز الإنزيمات الهاضمة وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.



دعم إزالة السموم وتحسين صحة البشرة:

يحتوي الشمندر على مضادات أكسدة ومركبات البيتالين التي تدعم وظائف الكبد وتساعد في مكافحة الجذور الحرة، ما قد ينعكس إيجابًا على صحة الجلد ونضارته.



ورغم فوائده المتعددة، هناك بعض الأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار، فالشمندر يحتوي على نسبة مرتفعة من الأوكسالات، ما قد يشكل مشكلة للأشخاص الذين لديهم تاريخ مع حصى الكلى عند تناوله بكميات كبيرة. كما أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة أو التهاب المعدة قد يشعرون بانزعاج طفيف نتيجة تناول العصير على معدة فارغة.

