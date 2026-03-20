حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من 3 أطعمة خطيرة على صحة البنكرياس والجسم، مؤكدا أن المحليات الصناعية ليست بديلا آمنا للسكر الطبيعي، وأن أي مادة كيميائية أو صناعية لا يمكن أن تكون أفضل من المواد الطبيعية التي خلقها الله.

كيف يؤدي الإفراط في السكر إلى إرهاق البنكرياس؟

أشار "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الإسراف في السكريات والمحليات الصناعية يؤدي إلى إرهاق البنكرياس بشكل كبير، على سبيل المثال، زيادة ملعقة واحدة من السكر في الشاي تُفسد مذاق الكوب وتخل بتوازن الجسم، كما أن الأشخاص الأصحاء يكون لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسكر لاحقا، لذا يجب توخي الحذر.

ما هو دور الوسطية في تناول الطعام؟

شدد أيضا على أن الوسطية هي قاعدة أساسية للحفاظ على الصحة، لا يجب الإفراط في السكريات، النشويات، أو الدهون، النشويات تتحول إلى سكريات في الأمعاء، والإفراط في تناول الخبز أو المعجنات له نفس تأثير السكر على الجسم.

هل ارتفاع السكر في الدم يكون خفيا؟

حذر "أستاذ طب الحالات الحرجة" من أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يكون خفيا في البداية، حيث تظهر تحاليل مثل السكر الصائم و السكر التراكمي طبيعية لفترات طويلة، بينما يكون الجسم بالفعل في مرحلة ما قبل المرض أو معرضا للإصابة لاحقا.

ما مخاطر الإفراط في تناول الدهون؟

أشار "موافي" إلى أن التحذير لا يقتصر على السكر فقط، بل يشمل الإسراف في الدهون أيضا، مضيفا أن تراكم الكوليسترول في الشرايين يؤدي إلى ضيقها ويسبب مشكلات في القلب.

وشدد على أهمية الاعتدال التام في تناول الدهون للحفاظ على صحة القلب والبنكرياس وتجنب المضاعفات المستقبلية.