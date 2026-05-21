تنسيق الجامعات الخاصة 2026| كلبات ومصروفات جامعة اللوتس

كتب : عمر صبري

07:00 ص 21/05/2026

جامعة اللوتس

أعلنت جامعة اللوتس فتح باب التقديم للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2026 - 2027، مع تخفيض %5 للطلاب الحاصلين على مجموع %75 بجميع المؤهلات الدراسية (الثانوية العامة – الثانوية الأزهرية – المعادلات الأجنبية – الشهادات العربية) مع ثبات المصروفات طوال فترة الدراسة، وذلك خلال تنسيق الجامعات الخاصة 2026 - 2027.


وفيما يلي مصروفات وكليات جامعة اللوتس بتنسيق الجامعات الخاصة 2026:

- طب الفم والأسنان - 120 ألف جنيه

- العلاج الطبيعي - 80 ألف جنيه

- الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - 60 ألف جنيه

- الهندسة - 55 ألف جنيه

- التمريض - 45 ألف جنيه

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - 45 ألف جنيه

- الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية برنامج اللغة العربية - 41 ألف أما برنامج اللغة الإنجليزية- 51 ألف

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة لتحديد الدود الدنيا للتنسيق لعام 2026.

