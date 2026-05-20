ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أسود بتصميم جريء

ظهرت هيفاء وهبي مرتدية فستانا شفافا طويلا باللون الأسود، من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي "فاوستو بولييزي"، تميز بأنه شفافا ومكشوفا عند منطقة الصدر، ما أضفى على الإطلالة طابعا لافتا.

وجاء الفستان بياقة ملتفة حول العنق، إضافة إلى ظهر مكشوف، منح اللوك مظهرا جريئا.

تفاصيل المكياج والشعر

واعتمدت هيفاء مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

كما نسّقت حقيبة جلدية باللون الذهبي اللامع، إضافة إلى مجموعة من المجوهرات مكونة من أقراط دائرية وخاتم.

تعليق مصممة أزياء على الإطلالة

من جانبها، علقت مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي على إطلالة هيفاء، مشيرة إلى أنها جسدت صورة "النمر الأسود" بإطلالة مستوحاة من دار الأزياء الإيطالية "روبرتو كافالي"، والتي ارتبطت بتصاميم تعكس الجرأة والقوة والأنوثة.

وأوضحت في تصريح لـ"مصراوي" أن هيفاء تألقت بفستان أسود بقصة "حورية البحر"، تميز بفتحات جانبية جريئة عند الخصر وظهر مكشوف، إضافة إلى فتحة صدر على شكل حرف V، زُينت بأربطة دراماتيكية منحت التصميم طابعا فخما.

تفاصيل مستوحاة من القوة

وأضافت "مصممة الأزياء" أن الفستان جاء مطرزا بنقوش هندسية متداخلة تحاكي لعبة الظل والنور، بهدف إبراز بعض التفاصيل وإخفاء أخرى، بينما انسدل منه "كاب" منح الإطلالة طابعا ملكيا وانسيابية لافتة.

واكتمل اللوك بمكياج "عيون القطة" الحاد، مع تسريحة الشعر المتموجة الكلاسيكية، فضلا عن حقيبة ذهبية ميتالك من "روبرتو كافالي" بنقشة جلد التمساح، زُينت بمجسمي نمر مرصعين بالكريستال.

وأضافت أن هذا التنسيق يعكس مفهوم "سيكولوجية الموضة"، حيث ترمز عناصر الحيوانات المفترسة في الأزياء إلى القوة والسيطرة والتمرد الفاخر، مشيرة إلى أن هيفاء وهبي استطاعت أن تجمع بين الجرأة والرقي في إطلالة تعكس قوة شخصيتها.

