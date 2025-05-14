هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو كل يوم؟

تناول الكاكاو كل يوم يمكن أن يؤثر على جسمك بعدة طرق، معظمها إيجابي، خاصة إذا كنت تتناول الكاكاو النقي غير المحلى أو الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة (70% كاكاو أو أكثر) بكميات معتدلة، وفقًا لـ healthline.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

خفض ضغط الدم

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافانول التي تعزز إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

تحسين وظيفة الأوعية الدموية:

يمكن أن يحسن الفلافانول وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية.

تقليل الكوليسترول الضار

قد يساعد الكاكاو في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

من خلال تحسين تدفق الدم وتقليل عوامل الخطر الأخرى.

تعزيز صحة الدماغ

تحسين الوظائف الإدراكية

تشير الدراسات إلى أن الكاكاو قد يحسن الذاكرة والانتباه وسرعة المعالجة الذهنية.

حماية من الأمراض التنكسية العصبية

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو في الحماية من أمراض مثل الزهايمر وباركنسون.

تحسين المزاج

يحتوي الكاكاو على مركبات مثل الثيوبرومين والكافيين والفينيل إيثيل أمين التي يمكن أن تحسن المزاج وتقلل من أعراض الاكتئاب والقلق. كما أنه يزيد من مستويات السيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان مرتبطين بالشعور بالسعادة والرضا.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الكاكاو على كمية عالية من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تقليل الالتهابات

تساعد مضادات الأكسدة في الكاكاو على تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

تحسين حساسية الأنسولين

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكاكاو قد يحسن حساسية الأنسولين، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

المساهمة في التحكم في الوزن

قد يساعد الكاكاو في تنظيم استخدام الطاقة والتمثيل الغذائي، وزيادة الشعور بالشبع، مما قد يساهم في إدارة الوزن.

مصدر جيد للمعادن

يحتوي الكاكاو على معادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والسيلينيوم.

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