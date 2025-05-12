أكلة سحرية تخفض الكوليسترول في الدم.. تناولها قبل النوم

في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والدهون الثلاثية، يبحث كثيرون عن حلول غذائية طبيعية تساعد في ضبط مستويات الكوليسترول الضار دون اللجوء إلى الأدوية.

ووفقا للدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، فإن تناول الشوفان قبل النوم قد يكون أحد هذه الحلول السحرية التي تحسن من صحة القلب والأوعية الدموية.

لماذا الشوفان؟

وقال "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إن الشوفان غني بنوع من الألياف يعرف باسم "بيتا جلوكان"، وهي ألياف قابلة للذوبان تعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار (LDL) من الأمعاء، مما يساعد الجسم على التخلص منه بشكل طبيعي.

وأضاف: "تناول الشوفان بانتظام، خاصة في وجبة خفيفة قبل النوم، يساعد في خفض مستويات الكوليسترول تدريجيا، ويمنح الجسم شعورا بالشبع لفترة أطول، ما يفيد في إنقاص الوزن- أحد العوامل المهمة في تحسين صحة القلب".

فوائد إضافية قبل النوم

وتابع أخصائي التغذية العلاجية أن الشوفان يساعد في خفض الكوليسترول، وتحسين جودة النوم، لأنه يحتوي على مادة الميلاتونين وبعض المركبات التي تساعد على الاسترخاء وتنظيم إيقاع النوم.

نصيحة صحية

ونصح "صلاح" بتناول نصف كوب من الشوفان مع الحليب قليل الدسم أو الزبادي قبل النوم، مع تجنّب إضافة السكر، ويمكن تحسين المذاق بإضافة القليل من القرفة أو شرائح الموز.

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