لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 آخرون، بينهم طفلان، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي على طريق الفرافرة–ديروط، عند الكيلو 125 في اتجاه ديروط بمحافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الفرافرة–ديروط في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من: "صالح محمد مهران"، 52 عامًا، و"محمد محمود عطا الكريم"، 32 عامًا، إذ وصلا إلى المستشفى جثتين هامدتين، وجرى إيداعهما مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب 4 أشخاص آخرون بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتضمنت قائمة المصابين كلًا من: "علي بدر عبد الراضي"، 21 عامًا، و"شريف علي حسن"، 4 أعوام، و"آدم علي حسن"، 6 أعوام، و"حنان حسين علي"، 30 عامًا، وجميعهم من مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، إذ طلبت تحريات الأجهزة المختصة حول ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب التصادم وتحديد المسؤوليات القانونية.