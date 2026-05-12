الأمين العام السابق لـ"الناتو" يدعو لتحالف ديمقراطي عالمي لمواجهة ترامب

كتب : وكالات

07:13 ص 12/05/2026

الأمين العام السابق لحلف ''الناتو'' أندرس فوغ راسم

دعا الأمين العام السابق لحلف "الناتو" أندرس فوغ راسموسن إلى تشكيل تحالف جديد للدول الديمقراطية يكون قادرا على الوقوف في وجه الولايات المتحدة.

واعتبر راسموسن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو وكأنه يسحب بلاده من دورها التقليدي في قيادة العالم، قائلا: "قبيل انعقاد قمة كوبنهاجن للديمقراطية اليوم الثلاثاء، إنه منذ طفولته كان ينظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها القائد الطبيعي للعالم الحر.

وقال: "يبدو أن ترامب تخلى عن هذا الدور، ولذلك نحن بحاجة إلى قائد جديد للعالم الحر"، مقترحا إنشاء تحالف يضم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، تحت اسم "دي 7"، في إشارة إلى الحرف الأول من كلمة "ديمقراطية".

وأضاف: "إذا عملنا معا ووحدنا جهودنا وتصرفنا بشكل جماعي، فإننا نمثل قوة هائلة".

واقترح أيضا إنشاء "مادة خامسة اقتصادية" مستوحاة من بند الدفاع المشترك في حلف الناتو، بحيث يعتبر أي هجوم اقتصادي على دولة عضو هجوما على جميع الأعضاء، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية من دول مثل الصين، وربما الولايات المتحدة أيضا.

ودعا إلى تعزيز التعاون في معايير التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المواد الخام الحيوية، وزيادة الاستثمارات في دول الجنوب العالمي كبديل للتمويل الصيني.

ووصف راسموسن التهديدات بين الحلفاء بأنها "غير مقبولة"، في إشارة إلى الخلاف بين واشنطن وكوبنهاجن بشأن جرينلاند الخاضعة للإدارة الدنماركية، معتبرا أن أكثر ما يثير قلقه هو "عدم القدرة على التنبؤ" بسياسات إدارة ترامب.

وكان راسموسن قد شغل منصب الأمين العام للناتو في الفترة بين عامي 2009 و2014، كما تولى رئاسة وزراء الدنمارك بين 2001 و2009، وفقا لروسيا اليوم.

