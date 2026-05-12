أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن البلاد تشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الطقس يسود خلاله معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون معتدل الحرارة خلال ساعات الليل.

أبرز الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء

أشارت الأرصاد، فيما يتعلق بالظواهر الجوية، إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، بما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

لفتت "هيئة الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت "الهيئة" بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة واتباع التحذيرات الجوية، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها.

