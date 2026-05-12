وجّه الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إنذارا عاجلا إلى سكان بلدة سحمر في البقاع شرقي لبنان، طالبا منهم الإخلاء الفوري لمنازلهم والابتعاد عن المنطقة لمسافة لا تقل عن 1000 متر.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الاثنين، سلسلة غارات على بلدات يحمر الشقيف، كفرتبنيت، محيط الميتم في شوكين، قرب محلات رحال في تول وعلى بلدة عبا، كما تمّ استهداف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى الاثنين إلى 2869 شهيدا و8730 مصابا.

من جهته، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة الاثنين، أن عناصره تصدوا لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة صور في جنوب لبنان، واستهدفوا تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في جنوب لبنان.

وقد أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق عدة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة على القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر، وفقا للعربية.