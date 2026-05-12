إعلان

رئيس وزراء الهند يفعل خطة طوارئ كورونا بسبب حصار مضيق هرمز

كتب : وكالات

07:06 ص 12/05/2026

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعاد بنك الاحتياطي الهندي، إلى البلاد 104.2 طن متري من الذهب خلال الفترة بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" .

وقد سبق للبنك أن أعاد حوالي 280 طنا من الذهب بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك 64 طنا في منتصف 2025 ونحو 100 طن من بريطانيا.

في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على خلفية الأزمة في الشرق الأوسط، إلى استئناف بعض القيود التي كانت مفروضة في عهد جائحة كورونا، مثل العمل من المنزل، وتقليل استهلاك البنزين، والامتناع عن شراء الذهب، وعدم السفر إلى الخارج.

أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما أثر على صادرات النفط وإنتاجه، وتسبب في ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في معظم دول العالم، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناريندرا مودي الهند الذهب مضيق هرمز طوارئ كورونا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء
أخبار مصر

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
حوادث وقضايا

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
هل تحولت إعلانات الحج بالإنابة إلى فخ جديد للنصب الإلكتروني؟.. غرفة السياحة
أخبار مصر

هل تحولت إعلانات الحج بالإنابة إلى فخ جديد للنصب الإلكتروني؟.. غرفة السياحة
"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو
علاقات

"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة