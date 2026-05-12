أعاد بنك الاحتياطي الهندي، إلى البلاد 104.2 طن متري من الذهب خلال الفترة بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" .

وقد سبق للبنك أن أعاد حوالي 280 طنا من الذهب بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك 64 طنا في منتصف 2025 ونحو 100 طن من بريطانيا.

في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على خلفية الأزمة في الشرق الأوسط، إلى استئناف بعض القيود التي كانت مفروضة في عهد جائحة كورونا، مثل العمل من المنزل، وتقليل استهلاك البنزين، والامتناع عن شراء الذهب، وعدم السفر إلى الخارج.

أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما أثر على صادرات النفط وإنتاجه، وتسبب في ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في معظم دول العالم، وفقا لروسيا اليوم.