5 فوائد مذهلة لإضافة القرفة للوجبات.. تعرف عليها

القرفة من التوابل المهمة التي تدخل في العديد من الأطباق، وذلك بفضل نكهتها المميزة، واحتوائها على فوائد صحية عديدة.

فيما يلي، إليك فوائد إضافة القرفة للوجبات، وفقا لموقع "onlymyhealth".

قوة مضادة للالتهابات

تحتوي القرفة على مركبات قوية، أهمها السينامالدهيد، التي تعمل على مكافحة الالتهابات في الجسم.

تنظيم سكر الدم

تُظهر القرفة قدرة ملحوظة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تعمل على خفض مستويات السكر نفسها، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص للأفراد المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

حماية من الميكروبات

تمتلك أيضا خصائص مضادة للميكروبات قادرة على محاربة أنواع معينة من البكتيريا والفطريات، وذلك بفضل احتوائها على مركب السينامالدهيد الذي يؤثر على أغشية خلايا هذه الكائنات الدقيقة.

تعزيز وظائف الدماغ

القرفة يمكن أن تحسن وظائف الدماغ المختلفة، مثل الذاكرة والانتباه وسرعة المعالجة الذهنية، بسبب احتوائها التأثير على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

دعم صحة القلب

يسهم استهلاكها في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى تحسين تدفق الدم وتقليل احتمالية تكون الجلطات.

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