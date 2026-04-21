كشفت كنزي دياب عن وجودها بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ونشرت كنزي صورا من كواليس رحلتها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها رفقة عدد من أصدقائها، كما التقطت عدد من الصور التذكارية بعدد من الشوارع والمحال التجارية هناك، وظهرت بشورت جينز وداخل سوق للأسماك وأثناك لعب الكوتشينة، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

جنا وكنزي دياب تشاركان المتابعين كواليس رحلاتهما

وتواصل جنا وكنزي دياب مشاركة الجمهور والمتابعين كواليس رحلاتهما بعدد من الدول الأوروبية حول العالم، كما كشفتا خلال الفترة الماضية عن وجودهما في القاهرة احتفالا بمشاركة والدهما النجم عمرو دياب وأشقائهما إحدى الحملات الإعلانية التي حققت نجاحا كبيرا.

ونشرت جنا صور من كواليس رحلتها عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة، كما ظهرت معها في الصور شقيقتها كنزي، والتقطت كنزي العديد من الصور التذكارية لعدد من معالم القاهرة.

عمرو دياب يؤجل حفل دبي ويستعد لحفل تركيا

وكشفت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب على انستجرام عن تأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد الحفل الجديد خلال الفترة المقبلة.

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

