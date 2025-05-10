بـ5 جنيهات.. مشروب طبيعي يقوي قلبك ويمنع الجلطات

في الوقت الذي يبحث فيه الكثيرون عن حلول طبيعية لتعزيز صحتهم، كشف الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، عن مشروب طبيعي بسيط ورخيص يمكن أن يلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب والوقاية من الجلطات.

وأكد "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن "الزنجبيل" هو الخيار المثالي الذي يمكن تناوله بشكل يومي لتعزيز الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب، لافتا إلى أن هذا المشروب لا يتجاوز سعره 5 جنيهات سواء في حالة طلبه في الكافيهات أو إعداده في المنزل، ما يجعله في متناول الجميع.

وأوضح أخصائي التغذية أن الزنجبيل يحتوي على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل خطر تراكم الدهون على جدران الشرايين، ما يساهم في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات، كما يساعد الزنجبيل على تحسين تدفق الدم، ما يعزز الدورة الدموية ويزيد من قدرة الأوعية الدموية على التكيف مع التغيرات في الضغط الدموي.

وأوصى شهاب صلاح بتناول كوب من مشروب الزنجبيل بشكل يومي، سواء كان مغليا أو مضافا إلى العصائر، مع الحرص على عدم الإفراط في تناوله، خاصة لمن يعانون من مشاكل في المعدة.

وفيما يتعلق بالفوائد الأخرى للزنجبيل، أكد أن له دورا أيضا في تعزيز الجهاز المناعي، تحسين الهضم، والمساعدة في تخفيف الألم والالتهابات، ما يجعله من أكثر الأعشاب الطبيعية فاعلية في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

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