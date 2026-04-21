وكالة تسنيم: إيران لن تحضر مفاوضات باكستان الأربعاء

قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن طهران أبلغت أمريكا عبر باكستان، بعدم حضورها المفاوضات التي من المقرر عقدها غدا الأربعاء.

وتابعت وكالة تسنيم الإيرانية: " فإنه رغم الضجة والشائعات التي أثارتها وسائل الإعلام والمسؤولون الأمريكيون، أبلغ الفريق التفاوضي الإيراني الجانب الأمريكي، عبر وسيط باكستاني، أنه لن يحضر إلى إسلام آباد يوم الأربعاء، ولا توجد حالياً أي فرصة للمشاركة في المفاوضات".

انتهاك شروط وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إن الولايات المتحدة انتهكت شروط وقف إطلاق النار مع إيران من خلال بدء حصار بحري على موانئها، وذلك في منشور عبر منصة "إكس".

وكتب: "إن فرض حصار على الموانئ الإيرانية يُعد عملاً حربياً، وبالتالي انتهاكاً لوقف إطلاق النار. أما استهداف سفينة تجارية واحتجاز طاقمها رهائن، فهو انتهاك أكبر".

وأضاف: "تعرف إيران كيف تُحيّد القيود، وكيف تدافع عن مصالحها، وكيف تقاوم الضغوط". وفي وقت سابق اليوم، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة قصيرة اتهم فيها إيران بانتهاك وقف إطلاق النار "عدة مرات"، دون تقديم تفاصيل إضافية. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل غداً.