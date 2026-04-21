ألقى عالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس محاضرة بعنوان "أسرار الفراعنة"، باستضافة من كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، تحت رعاية الدكتور أيمن دياب، عميد الكلية، وبحضور الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور نادر البكل، رئيس الجامعة، إلى جانب عمداء الكليات، ورئيس المتحف المصري، ونخبة من علماء الآثار، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وخلال المحاضرة، استعرض الدكتور زاهي حواس، في رحلة ملهمة داخل أعماق الحضارة المصرية القديمة، اصطحب خلالها الحضور إلى أسرار الفراعنة، في تجربة علمية ثرية تعكس عظمة التاريخ المصري وعمقه الحضاري.

وفي لفتة تقديرية، أهدى نسختين موقعتين من مؤلفاته، إحداهما إلى الدكتورة نوال الدجوي، والأخرى إلى مكتبة الجامعة، في تعبير عن تقديره لقيمة الحدث.

ووصفت الجامعة المحاضرة بأنها يوم استثنائي عزّز الوعي الثقافي والعلمي، وربط الطلاب بهويتهم وتاريخهم، حيث يتحول العلم إلى تجربة تُلهم المستقبل.