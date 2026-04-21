وقع خلاف فقهي بين الدكتور سعدالدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعبدالله رشدي باحث الدعوة بوزارة الأوقاف، بسبب مشروعية الخلع.

البداية كانت، بتصريح الدكتور سعدالدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتي قال فيها إن الخلع فيه فوائد كثيرة.

وقال خلال خلال حديثه بالأمس، لبرنامج الحكاية، إن نظام الخلع في الشريعة الإسلامية يحمل مزايا كبيرة قد لا يدركها كثير من الناس، مشيرًا إلى أن النظرة السلبية المنتشرة عنه تحتاج إلى مراجعة وتصحيح داخل المجتمع.

وقال هلالي إن الخلع يُفهم عند البعض بصورة غير دقيقة، رغم أنه قد يكون وسيلة أسرع وأكثر إنصافًا لحل النزاعات الأسرية مقارنة بالطلاق التقليدي، متسائلًا: "ليه ما نحسنش صورة الخلع؟ ليه صورة الخلع سيئة السمعة؟ لو الناس عرفت فوائد الخلع هتحبه وهتقول يا ريت".

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن بعض قضايا الطلاق قد تستمر لسنوات طويلة داخل المحاكم بسبب التعقيدات الإجرائية، بينما يمنح الخلع فرصة لإنهاء الخلافات بصورة أسرع وأكثر وضوحًا، قائلاً: "قضية زي دي ممكن تتقعد عشر سنين".

عبدالله رشدي: لا نحب الخلع ولا نشجع عليه

وقال عبدالله رشدي باحث الدعوة بوزارة الأوقاف، إن الخُلع أو الطلاق هو إنهاء للحياة الزوجية وهذا ليس شيئا جميلاً ولا نحبه ولا نشجع عليه، بل الواجب توعية الناس بالآثار المترتبة على إنهاء الحياة الزوجية سواء بالخلع أو بالطلاق.

وأوضح في تصريحات له، أنه يجب السعي في طريق تقليل حصول الطلاق وليس السعي في طريق تسهيل هدم البيوت من خلال الخلع أو الطلاق، مشيرًا إلى أن الخلعُ يُحسَبُ من الطلقات الثلاث عند جماهير فقهاء المسلمين.

ولفت إلى أن الخلعِ يعد طلاقاً وهو المعمول به في القضاء المصري، واختيار دار الإفتاء المصرية اتباعاً لقوة الدليل الذي عليه الجمهور، مضيفًا:" لا أدري لماذا هجر الدكتور سعد الكلام قول الجمهور، مع أنه يسمي ذكر رأي وترك الآراء الأخرى بالبلطجة الفقهية! فلماذا يمارسها الآن!؟".

وتابع:"الخلع يستوجب أن تدفع الزوجة للزوج المهر وأن تتنازل عن نفقاتها كما هو معلوم، فإذا أجبرنا الزوجة على ذلك سيكون هذا ظلما في كثير من الحالات لها، اللهم إلا إن كان الخلع فعلا عن رغبة صادقة منها".

وتسائل عبدالله رشدي:"لا زلتُ أرجو الله أن يعود الدكتور سعدالدين هلالي عن هذه الطريقة التي لا منهج فيها، وأن يلزمَ المنهجية الفقهية التي تربينا عليها وتعلمناها ونُعلِّمُها للمسلمين".

الإفتاء توضح حكم الخلع

وأكدت دار الافتاء، أن الشريعة الإسلامية كما أعطت للرجل الحق في الطلاق، فإنها أعطت للمرأة الحق في الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه من غير ضرر منه، أو خافت ألا تتقي الله فيه، وذلك في مقابل رد المهر؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ولقول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ».