سلاح طبيعي ضد الأمراض.. نوع خضار يحسن السكري ويطهر الكبد

كتبت- نرمين ضيف الله

البروكلي من الخضروات الصليبية الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية الفعالة، ويعتبر خيارًا مثاليًا لمن يعانون من مرض السكري أو يريدون تعزيز صحة الكبد.

في التقرير التالي يستعرض موقع "مصراوي" فوائد البروكلي على صحة الجسم وخصوصا الكبد والسكري، وفق هيلث لاين".

الفوائد الصحية للبروكلي

يحتوي البروكلي على مركب يُدعى سلفورافين (Sulforaphane)، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في:

تقليل مقاومة الإنسولين.

خفض مستويات السكر في الدم.

تقليل الالتهاب المرتبط بالسكري.

غني بالألياف التي تبطئ امتصاص السكر وتقلل من ارتفاعه بعد الوجبات.

تطهير الكبد ودعمه

البروكلي يحفز إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الكبد.

يحتوي على مركبات الكبريت، مثل الجلوكورافانين، التي تحفز تنظيف الكبد من المواد الكيميائية الضارة.

غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE التي تحمي خلايا الكبد من التلف.

القيمة الغذائية للبروكلي (لكل 100 جرام)

السعرات الحرارية: 34

الألياف: 2.6 غرام

فيتامين C: 89.2 ملغ

فيتامين K: 101.6 ميكروغرام

حمض الفوليك: 63 ميكروغرام

مغنيسيوم، بوتاسيوم، وكالسيوم بنسب مفيدة لصحة الجسم

أفضل طرق تناول البروكلي

مطهو على البخار: أفضل طريقة للحفاظ على مركب السلفورافين.

في السلطات: لزيادة كمية الألياف والفيتامينات.

مضاف إلى الشوربات أو العصائر الخضراء

يُفضل عدم قليه لتجنب فقدان الفيتامينات أو تكوين مركبات ضارة.

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