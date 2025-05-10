جمال شعبان يفجر مفاجأة.. 3 أكواب من هذا المشروب يطيل العمر ويحمي القلب

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن مشروب شهير يطيل العمر ويحمي من تصلب الشرايين.

وقال شعبان في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "تناول٣ أكواب من القهوة صباحا يطيل العمر وذلك بفضل احتوائها على مضادات أكسدة قوية، بحسب دراسة في مجلة القلب الأوروبية".

وأضاف جمال: "القهوة تحمي من أمراض القلب بصفة وتصلب الشرايين التاجية والذبذبة الأذينية واختلال كهرباء القلب والزهايمر ومرض باركنسون والسكري من النوع الثاني وسرطان وتليف الكبد، كما أنها مفيدة أيضا للأعصاب والمخ".

وتابع عميد معهد القلب القومي السابق: "مؤخرا كشف باحثون في جامعتي هارفارد وتولين أن شرب القهوة يمكن أن يطيل متوسط العمر ويحمي القلب، ولكن بشرط تناولها في الصباح".

وأشار: "كشفت دراسة أوروبية حديثة أن شرب القهوة صباحا يقلل بشكل ملحوظ من خطر الوفاة، خاصة بأمراض القلب، كما وجد الباحثون أن محبي القهوة الصباحية كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16% وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 31% مقارنة بمن لا يشربونها".

ولفت: "كشف الدكتور أديدابو إيلومايد، أخصائي أمراض القلب الوقائية في معهد القلب والأوعية الدموية في ميامي، عن أدلة جديدة تشير إلى أن شرب القهوة في الصباح تحديدا، وليس على مدار اليوم، قد يرتبط بانخفاض مخاطر الوفاة لأسباب مختلفة وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابع: "ويرجع الدكتور إيلومايد هذا الارتباط المحتمل إلى تفاعل القهوة مع الساعة البيولوجية للجسم، ويوضح أن تناول الكافيين في أوقات متأخرة من اليوم قد يؤثر سلبا على دورة النوم وإفراز هرمون الميلاتونين، وهو ما قد يقلل من الفوائد الصحية للقهوة".

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